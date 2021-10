Sporting e Vitória de Guimarães defrontam-se neste sábado, pelas 21h15, num dos principais duelos da 10.ª jornada da Liga.

Na equipa leonina a principal questão passa por saber que gestão fará Rúben Amorim, tendo em conta não só o jogo da Taça da Liga, a meio da semana, mas sobretudo a receção ao Besiktas, em jogo da Liga dos Campeões marcado para quarta-feira. Ainda assim jogadores como Coates ou Matheus Nunes devem voltar ao onze.

Pepa, treinador do Vitória de Guimaraes, também tem de olhar para o desgaste do jogo com o Benfica, da Taça da Liga, mas não será expectável que mexa muito na equipa. Rochinha, que entrou muito bem nesse duelo, deve saltar para o onze.

Veja os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.