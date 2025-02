Na antevisão ao dérbi com o Sporting de Braga, Luís Freire mostrou-se convencido de que «qualquer jogador e treinador» está motivado para um jogo «sempre apetecível».

«São duas equipas a jogar futebol à procura da baliza. O Sp. Braga tem a sua qualidade para ter bola. Temos de ser competentes nos quatro momentos do jogo e nas bolas paradas. Temos de ser também espertos. Queremos criar perigo. Estamos preparados e confiantes na perspetiva de crescimento da equipa», disse o treinador do Vitória de Guimarães, em conferência de imprensa.

Freire apontou que «nunca há favorito» neste tipo de jogos e, apesar da série de cinco vitórias consecutivas do Sp. Braga, considerou que o jogo da 22.ª jornada da Liga será «equilibrado e decidido em detalhes».

O técnico de 39 anos espera «casa cheia» no Estádio D. Afonso Henriques e prometeu uma equipa vimaranense com «mais energia dentro do campo».

«Toda a gente tem de estar muito focada nas tarefas, com bola, sem bola, nos momentos de reação. Temos de absorver a energia boa [das bancadas do estádio]. E temos de transformar essa energia boa em resiliência para conseguirmos o que queremos: conquistar os três pontos», vincou.

O treinador do V. Guimarães abordou ainda o momento de Chucho Ramírez para realçar que qualquer jogador disponível pode «ajudar a equipa».

«O Chucho está a esperar a sua oportunidade comigo. Tem quatro jogos. Está a trabalhar cada vez melhor nos treinos. Estou atento. O Chucho tem qualidade, uma capacidade finalizadora acima da média. Trabalhando como está, poderá ajudar a equipa», finalizou.

Sem os defesas Bruno Gaspar e Óscar Rivas e o avançado Gustavo Silva, lesionados, o V. Guimarães recebe o Sp. Braga às 20h30 deste domingo, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.