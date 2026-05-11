Gil Lameiras, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) na receção ao Casa Pia. O técnico diz que o golo nasce de uma desconcentração.

Análise ao jogo

«Estávamos à espera de um Casa Pia que não se importava de estar baixo, a procurar as transições. Faltou-nos estar melhor nos posicionamentos. Melhorámos alguns posicionamentos na segunda parte, posicionamentos que estavam identificados, a equipa acabou por crescer. Queríamos ter rematado mais, cruzado mais, criado mais perigo. Quando nada fazia esperar, um golo numa desconcentração nossa, que surge num pontapé de baliza. Muito fácil o golo, o Casa Pia sem fazer muito acaba por chegar ao golo».

Três mexidas aos sessenta minutos

«O Casa Pia estava a ficar mais alto, a dar espaço nas costas, e entendemos que com o Camara íamos explorar mais esse espaço. O Ndoye é um jogador diferente, dá mais com o bloco mais baixo. A ideia foi continuar a ter um jogador de profundidade, foi com esse intuito que colocámos o Camara, para explorar o espaço».

Duas estreias, Francisco Dias e Zeega

«Fez um jogo competente, um bom jogo, já merecia há algum tempo, tem trabalhado muito. O Zeega a mesma situação. Mérito deles, mereciam isso, estamos atentos a mais jogadores, ainda não pensamos em mais jogadores, vamos ver como podemos preparar a semana».

Compreende a despedida dos adeptos

«Claramente. Têm de exigir, continuar a exigir mais, porque nesta casa tem de ser assim, isto é o Vitória, devem cobrar e exigir ainda mais do que o que têm exigido, muito honestamente. Não era a exibição nem o resultado que queríamos. Estão connosco fora, em casa e pelo caminho; têm de exigir mais».