Gil Lameiras, treinador do Vitória, antevê, em conferência de imprensa, a receção ao Rio Ave, no sábado (20h30), para a 31.ª jornada da Liga, num jogo que terá a arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto:

Análise ao Rio Ave

«Não começou da melhor forma, alterou o sistema e tem vindo a crescer no campeonato. Acho que tem vindo a melhorar também os seus princípios, os seus processos de jogo, fruto desse conhecimento que tem do treinador.»

Vitória é favorito frente ao Rio Ave?

«O Vitória é favorito se apresentar a melhor versão. Cada vez mais os jogos são competitivos. Nesta fase final, toda a gente precisa de pontos. Esse favoritismo temos de o demonstrar lá dentro. Vai ser mais um jogo difícil.»

Objetivo para o que resta jogar esta temporada

«Não existe nenhuma meta. Existe, sim, darmos o melhor de nós em cada jogo, porque é assim que sei estar na vida e é assim que quero que o Vitória esteja. (…) Gostávamos muito de conquistar 12 pontos nestes 12 pontos possíveis, mas não vale a pena pensarmos muito mais à frente. Só neste momento, que é o Rio Ave, que é o jogo mais importante.»