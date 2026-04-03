Gil Lameiras, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (5-0) na receção ao Tondela. O técnico não esperava um resultado tão dilatado, mas ressalva a evolução da equipa.

Análise ao jogo

«Acima de tudo acho que olharmos para nós e perceber o quer tínhamos de melhorar foi importante. Não estava à espera que a equipa desse já esta resposta, mas não me admira pelo que têm trabalhado e pelo que têm acreditado na passagem de ideias. Não estava à espera deste resultado, mas penso que os jogadores fizeram por merecer».

Baliza a zeros

«Primeiramente por aí. No jogo com o Famalicão não quisemos alterar nada, no jogo com o Benfica não foram erros defensivos, mas sim ofensivos. Tentámos trabalhar o porquê das coisas, como estavam a acontecer, a equipa estava a marcar golos, mas acabava por sofrer, o que causa intranquilidade. Os jogadores têm sido comprometidos, começámos pela parte defensiva, e as coisas acabam por acontecer».

Miguel Nogueira e João Mendes em estreia a marcar

«Não existem titulares indiscutíveis, a cada treino há uma oportunidade de se mostrarem. Neste momento o Miguel é titular porque merece e porque acreditamos. O João Mendes não tinha feito grandes jogos até agora, sabemos a qualidade e o talento dele, achávamos que as últimas exibições não significavam o valor dele. Uma palavra ao Samu, o batedor de penáltis, deu a bola ao João, sendo sinonimo da coesão do grupo».

Significado da primeira vitória na Liga

«Significou três pontos e pensar já no próximo jogo».

Abascal fora das opções

«Condicionado fisicamente, achámos que não estava na melhor forma física, daí ter ficado fora das opções».