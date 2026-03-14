Gil Lameiras, treinador estreante do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-2) frente ao Famalicão. O técnico assume que «a equipa teve dificuldade em encontrar-se».

Análise ao jogo

«Penso que entrámos um pouco, se calhar, a pensar no que se tinha passado no jogo passado. A equipa acusou instabilidade emocional e sofreu o golo, penso que crescemos na partida e dominámos o resto da primeira parte. Quando tínhamos tudo para que as coisas corressem melhor na segunda parte sofremos um golo na primeira jogada, o que fez com que a instabilidade viesse ao de cima. Não foi um bom jogo da nossa parte, a equipa teve dificuldade em encontrar-se».

Ambiente

«Senti uma expetativa inicial grande dos adeptos, do que podia surgir da equipa. Não tivemos muito tempo para trabalhar, para alterar grande coisa, e quem representa o Vitória tem de compreender que os adeptos vão cobrar, e muito bem. É esta exigência que faz e este clube ser grande. Como treinador tenho de pedir apoio, alguma paciência também, para os puxar para o nosso lado e para se sentirem representados».

Miguel Nogueira

«Aquilo quer vamos tentar fazer é colocar os melhores em todos os jogos. Ser jogador da “B”, se for o melhor, vai entrar sem problema nenhum, só assim é que faz sentido. O Miguel foi lançado com mérito, tem vindo a trabalhar muito. A oportunidade pode surgir para aqueles que estiverem preparados, independente se é da B, dos sub-19 ou da A. Temos de olhar para nós e dar muito mais, o Vitória exige essa grandeza e o esforço de nós todos»

Objetivo

«O objetivo palpável é olhar para nós e perceber que, do ponto de vista ofensivo, temos de jogar mais, esta equipa já fez mais e tem qualidade para isso. Quando as coisas não estão a funcionar em termos emocionais, todos fantasmas vêm ao de cima. Do ponto de vista defensivo, quando uma equipa está a tentar reagir e é tão fácil chegar à nossa baliza passa por aí. Mais do que falar em Europa temos de ver o que temos de ser como equipa, não adianta falar em Europa quando a equipa no momento não está a dar a melhor resposta».