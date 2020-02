O Vitória de Guimarães e o Boavista, com três jogadores cada, são os clubes mais representados no onze ideal da 20.ª jornada da Liga, feito através do somatório das pontuações do Maisfutebol e do Sofascore, relativamente à prestação dos jogadores em campo. No total, são 11 jogadores de seis clubes distintos.

A equipa orientada por Ivo Vieira conta com o médio João Carlos Teixeira, o extremo Edwards e o avançado Bruno Duarte, que contribuíram para a goleada de 7-0 em Famalicão. O português e o inglês bisaram, ao passo que o avançado brasileiro fez um golo.

Já o Boavista surge a dominar no setor defensivo, com o guarda-redes Helton Leite e os centrais Ricardo Costa e Neris. Os dois brasileiros foram preponderantes com defesas e cortes decisivos na vitória por 1-0 ante o Paços de Ferreira, que teve o único golo apontado por Ricardo Costa.

LEIA MAIS: todas as notícias da Liga

Já o FC Porto, que venceu o clássico ao Benfica por 3-2, no Estádio do Dragão, conta com Alex Telles e Corona, os dois laterais. O brasileiro fez um dos golos da equipa de Sérgio Conceição, de penálti. O mexicano rubricou exibição positiva no corredor direito, merecendo destaque no rescaldo do duelo.

Vítor Carvalho, autor de um bis no empate do Gil Vicente em Braga, além de Ricardo Horta, jogador dos bracarenses, surgem na equipa. Ambos apresentaram, respetivamente, as mesmas pontuações individuais do Maisfutebol e do Sofascore que Sérgio Oliveira (FC Porto) e Nuno Santos (Rio Ave), mas são os eleitos para o onze ideal fruto dos golos marcados. Sérgio fez um para dois de Vítor, Nuno nenhum para um de Horta.

Na frente, Carlos Vinícius, que bisou pelo Benfica no Dragão, completa a equipa. O brasileiro é a exceção numa consideração geográfica: é o único jogador de um clube abaixo do Minho e da região do Porto.