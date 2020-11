André André, jogador do Vitória, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida em casa frente a Sporting, em jogo da sétima jornada da Liga:



«Acho que o resultado é pesado. Entrámos a ver o que o jogo ia dar e o Sporting marcou. Conseguimos reagir, mas depois há pormenores que fazem a diferença e por isso é que o Sporting está lá em cima. Esses pormenores são prejudiciais para o nosso jogo. Entrámos bem na segunda parte, reagimos, mas cometemos erros que não podemos cometer e que acabam com o jogo. É frustrante. Sentimos que podíamos equilibrar as coisas, mas assim é complicado.



«Vamos aproveitar a pausa para treinar e corrigir esses pequenos detalhes que fazem a diferença se queremos estar lá em cima Vamos ter o jogo da Taça e o Vitória tem história na prova. Vamos procurar chegar o mais longe possível.