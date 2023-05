Ainda na luta com o Arouca, o técnico do Vitória, Moreno defendeu que há «uma diferença muito grande» entre acabar em quinto ou sexto lugar embora ambas as posições deram acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência.



O foco dos minhotos é derrotar o Gil Vicente na 33.ª jornada da Liga e atingir os 53 pontos, quando dependem de si para assegurar o quinto posto.



«Há uma diferença muito grande entre ficar no quinto e no sexto lugares, por entrarmos mais tarde nas competições europeias, pelo prestígio de ficarmos em quinto, por ser melhor ficar em quinto do que em sexto. Queremos muito ficar em quinto. Dependemos de nós. Não sabemos o que vai acontecer à tarde. Temos de nos focar em nós», referiu, na antevisão.



Moreno frisou que o plantel tem outro objetivo para o jogo deste domingo (15h30): chegar às quatro vitórias seguidas pela primeira vez na época.



«É mais um desafio nosso: pela primeira vez termos quatro vitórias consecutivas. Reparem nos jogos dos ‘grandes’, nas dificuldades que têm tido para ganhar. Não é fácil conseguir quatro vitórias consecutivas. No que depender de nós, não tenho dúvidas de que a equipa vai fazer tudo para ganhar, frente a uma equipa muito boa, sem o contexto da pressão competitiva», perspetivou.



O técnico deixou ainda elogios ao Gil, considerando que a equipa «vale mais» do que o atual 14.ª lugar face à «qualidade do plantel».

«Não me parece que tenha havido uma reformulação tão grande na equipa do Gil Vicente. Está lá a qualidade: Fran Navarro, Vítor Carvalho, Fujimoto. Têm qualidade, se calhar até para outros patamares», descreveu.



À espera de um «grande ambiente» no D. Afonso Henriques, Moreno pediu aos jogadores do Vitória para não se «deixarem condicionar» e revelou ter conversado com eles sobre a derrota em casa com o Arouca, na 24.ª jornada.

«Preparámos o jogo de amanhã [domingo] a falar do jogo com o Arouca. Vínhamos de uma série também boa. Se me dissessem que vamos ter a qualidade do jogo que tivemos com o Arouca, assinava por baixo [para domingo], mas perdemos. Tentámos perceber as razões. Amanhã poderá ser um jogo muito parecido com o que tivemos frente ao Arouca, mas com o objetivo de uma vitória», explicou.

O Vitória recebe o Gil às 15h30 deste domingo, no D. Afonso Henriques.