A visita ao Bessa marca a estreia de João Henriques no banco do Vitória de Guimarães, e o técnico espera ver já algumas ideias incutidas na equipa, mas avisa que o processo é gradual.

«A equipa vai ter coisas muito boas e momentos menos de bons. Vamos tentar ao máximo diminuir os momentos menos bons. As expectativas são boas para o primeiro jogo. Vamos ver algumas das ideias implementadas. Vai haver um crescimento natural, com altos e baixos», respondeu, citado pela agência Lusa.

«Pode esperar-se um Vitória competitivo em todos os momentos do jogo, a tentar ganhar os duelos individuais, a tentar ser agressivo com bola e sem bola. Na agressividade com bola, queremos ser uma equipa pragmática, com objetividade. Queremos criar situações de finalização, de preferência com sucesso, com gente e com presença na área», acrescentou João Henriques.

Nesta conferência de imprensa o técnico confirmou ainda que Falaye Sacko está também infetado com covid-19, tal como Mensah, e por isso não pode defrontar o Boavista esta segunda-feira (20h15).