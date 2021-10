Concluída a ronda europeia, é hora de centrar atenções os campeonatos nacionais.



A nona jornada da Liga arranca esta sexta-feira, às 20h15, no D. Afonso Henriques com o jogo entre o Vitória e o Marítimo.



Mas há muito mais futebol para ver. Na Alemanha, Mainz e Augsburgo abrem a ronda 9 da Bundesliga enquanto em Inglaterra Arsenal e Aston Villa são as primeiras equipas a jogar.



O Granada de Domingos Duarte e Max joga em Pamplona contra o Osasuna. Por sua vez, a 11.ª jornada da Ligue 1 abre com o Saint-Étienne-Angers.



Nota ainda para dois jogos da Serie A esta sexta-feira e para dois encontros da II Liga.

Ainda durante esta sexta-feira, Sérgio Conceição e Amorim vão fazer as antevisões aos jogos contra Tondela e Moreirense.



Iniciam-se ainda os treinos livres para o GP de F1 dos Estados Unidos e do Grande Prémio de Emilia Romagna de MotoGP.



O que há para ver esta sexta-feira:

I Liga, 9.ª jornada:

Vitória de Guimarães - Marítimo, 20:15 (SportTV1)

--

II Liga, 9.ª jornada:

Académico de Viseu - Varzim, 18:00

Vilafranquense - Leixões, 18:00 (SportTV+).

--

--

Liga espanhola, 10.ª jornada

Osasuna - Granada, 20:00 (Eleven 1).

--

Liga italiana, 9.ª jornada

Torino - Génova, 17:30 (SportTV2)

Sampdoria - Spezia, 19:45 (SportTV3).

--

Liga inglesa, 9.ª jornada

Arsenal - Aston Villa, 20:00 (SportTV2).

--

Liga alemã, 9.ª jornada

Mainz - Augsburgo, 19:30 (Eleven 2).

--

Liga francesa, 11.ª jornada

Saint-Étienne - Angers, 20:00 (Eleven 4).





Prémio dos Estados Unidos, 18.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Austin

Treinos livres, às 17:30 (Eleven3) e 21:00 (Eleven3).

--

MotoGP: Grande Prémio de Emilia Romagna, 16.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Misano World Circuit Marco Simoncelli, em Itália.



MotoGP, treinos livres, às 08:55 (SportTV2) e 13:10 (SportTV2)



Basquetebol

Liga, fase regular, 4.ª jornada, até 24:

FC Porto - Académica, 20:30.

--

Andebol

Nacional, 7.ª jornada, até 23:

Boa Hora - Benfica, 20:00.