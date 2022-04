Declarações de Hugo Silva, treinador adjunto do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) sobre o Moreirense:

«Na primeira parte trabalhámos bem com bola e tivemos identidade, mas quando a equipa teve agressividade melhorou a qualidade de jogo e estivemos mais próximos da baliza adversária. Estávamos com alguma dificuldade no corredor central, depois na segunda parte melhorámos e acho que a equipa cresceu com as mudanças».

[Significado do triunfo na tabela] «São três pontos muito importantes, não estamos a olhar para o que outros fazem se não fizermos o que temos a fazer. Hoje, juntamente com os nossos adeptos e sem o nosso líder, que nos faz imensa falta, conseguimos os três pontos. Vamos entrar competitivos na próxima jornada para conseguir os três pontos».

[Experiência diferente ao ser o treinador principal?] «Temos uma cumplicidade grande enquanto equipa técnica, estivemos sempre em contacto. Foi uma experiência diferente, tentei passar ao máximo a energia que o nosso mister também passa».