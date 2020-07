Declarações do treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, à BTV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 32.ª jornada da I Liga:

«Jogo bem disputado, houve dois golos. Podia haver mais, provavelmente para o lado do Vitória por aquilo que fez. Na primeira parte, acima de tudo, criámos duas a três boas chances de golo. O Benfica foi mais eficaz, conseguiu o golo.»

«Na segunda parte, nos primeiros 10-15 minutos o Benfica entrou confortável, a dominar o jogo. Tentámos acrescentar alguma coisa nos últimos 20-30 minutos: crescemos novamente e tentámos chegar à baliza do Benfica. A diferença fez-se na qualidade de execução. Nós tivemos três a quatro oportunidades de golo, o Benfica outras tantas, conseguiu fazer dois nas mesmas, nós não conseguimos fazer.»

[Consequências com esta derrota:] «Nós tivemos uma época difícil, vamos com 13 meses de trabalho. Não é fácil, não era hábito provavelmente na maior parte destes jogadores, nem mesmo do seu treinador. Foi uma realidade nova, com muitos jogos, muito desgaste, com esta pandemia - que não é desculpa - mas fez prolongar a época, algum desgaste mental, é óbvio.»

«No lançamento do jogo, já disse, no fim do jogo anterior também. E volto a assumir: o objetivo estava muito difícil, mais complicado fica. É possível matematicamente, mas não vamos sonhar com coisas praticamente ridículas, que é os nossos dois adversários diretos perderem dois jogos e nós ganharmos dois. Pode acontecer, mas há uma possibilidade muito remota. É acabar bem o campeonato, dar a qualidade de jogo que demos, tentar ter duas vitórias para sairmos dignos, mas o objetivo não foi conseguido, embora, no decorrer da época, tivemos um objetivo, que foi a entrada na Liga Europa, com uma boa prestação. Chegámos à final four da Taça da Liga, na Taça de Portugal ficámos muito aquém, no campeonato queríamos o quinto lugar, eu assumo essa responsabilidade. Tínhamos de fazer muito mais e eu, como responsável, tinha que fazer muito mais do que o que fiz.»