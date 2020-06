Declarações do treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 3-2 ante o Sp. Braga, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«A insatisfação é natural pelo resultado, embora considere que foi um jogo equilibrado. Tivemos remates, situações enquadradas com a baliza. Não conseguimos mais golos que o Sp. Braga, por isso acabámos por não somar pontos. Em relação a essa falta de pontos e à distância, vamos continuar a acreditar. Há pontos suficientes para alcançar o nosso objetivo. Mais difícil, temos de ser realistas, mas vamos continuar a lutar para correr atrás do que procuramos. Em dois, três jogos, tal como não somámos uma quantidade grande de pontos, podemos ter uma fase boa e vamos acreditar.»

«A ideia de quem lidera é sempre anular o potencial do adversário. Conseguimos isso a espaços, exceto naquele golo prematuro. Foi uma primeira bola longa, um lance que acabou por pôr o resultado em causa. A equipa teve um comportamento excecional a inverter o resultado e conseguiu ficar por cima. Depois há o golo do empate que devemos valorizar, em prejuízo nosso, uma jogada de belo efeito e um golo bem conseguido. Depois, cometemos um erro e sofremos o terceiro golo. Não fomos capazes, embora com muita gente na frente, de igualar e o Sp. Braga, na tomada de decisão, teve mais critério, por isso fez os três golos.»

«Acho que as dinâmicas do Sp. Braga estavam bem identificadas. O segundo golo é mérito na jogada que conseguiram e no golo. O resto, fomos anulando, circularam muito por trás, sem nos ferir, mas fizeram a diferença quando tiveram oportunidades. Lembro o terceiro golo, uma bola perfeitamente segura na nossa circulação e depois um passe com o atleta mais apertado. Se tínhamos mais dificuldade à esquerda ou direta, era uma situação identificada. Foi mérito da qualidade do adversário criar dificuldades, no entanto conseguimos anular na maior parte das vezes o ataque do Sp. Braga.»

«Seria fácil dizer que a paragem não fez bem à equipa. Difícil é explicar porque é que faz bem a outras. Acho que nesta fase não estamos a atravessar um bom momento, vínhamos com um bom elã, mas não quero refugiar-me na paragem, os adversários estão bem preparados têm sido competitivos, têm-se feito diferença na intensidade do próprio jogo. Nos últimos dois jogos, a equipa caiu na segunda parte em termos físicos. Hoje a equipa fisicamente esteve melhor na divisão de ambas as partes, mas para trás quebrou muito na segunda, ajustámos para podermos ter mais rendimento e foi por aí.»

«O futebol só faz sentido com adeptos, que amam o jogo, os seus clubes. Fazem imensa falta, não sei se o resultado ia ser diferente, podia ser pior, melhor, mas é uma realidade absoluta.»