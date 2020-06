Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-0) sobre o V. Setúbal:

«Temos de começar lá atrás. Desde que iniciámos, reconheço que esta retoma não foi benéfica nos resultados e na propagação da qualidade da equipa, por responsabilidade minha. Após quatro jogos sem amealhar os três pontos era fundamental ter uma vitória. Hoje conseguimos de uma forma esclarecedora, fomos a melhor equipa, tivemos mais oportunidades e na realidade era este resultado que estava faltar. Acredito que será o ponto de viragem no que aos resultados diz respeito».

[Satisfeito pela reação ao penalti falhado] «Acho que a equipa deu uma reposta cabal a essa infelicidade. A reação foi nítida, no que foi o domínio do jogo, a espaços com mais qualidade do que noutros momentos, sem por em causa o jogador que falhou o André, pelo que dá à equipa e ao clube».

[Mexidas importantes] «Não conheço treinador nenhum que não faça mexidas para acrescentar. Hoje lançámos mais um atleta que fez um golo do banco, o que é bom, os atletas tiveram compromisso, fizeram o que se pede no treino e ganhámos de forma natural».

[Regresso pode moralizar?] «Aquilo que tem sido os resultados do Vitória é espelho do que tem sido a dificuldade dos jogos. A vitória contra outro histórico traz confiança e moral, alavanca o comportamento da equipa. Vamos continuar a acreditar enquanto for possível matematicamente. A vitória traz isso, um elã».

[Áudio de uma conversa com os adeptos] «Está entregue ao departamento jurídico do clube, vai ser tratada de forma natural e para mim nem é assunto».

[Marcus Edwards onde pode chegar] «O que tem ver com vários fatores, o dar num contexto e não dar noutro. Tem a ver com a instituição em si, com o treinador que o recebe e consegue perceber o atleta e depois tem muita a ver com aquilo que é a proteção em termos de grupo sobre o atleta. Na realidade faz coisas maravilhosas com bola, mas tem outras vertentes no jogo em que pode melhorar. Já vamos com 47 jogos e ele cresceu com a competição. Pode ser uma mais-valia em termos financeiros para o clube. No fundo é o meu trabalho, valorizar jogadores. O mérito é do atleta e dos colegas, que o conseguem abraçar».