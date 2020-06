Ivo Vieira reconhece que o Vitória de Guimarães está mais longe dos lugares europeus, face aos resultados abaixo das expectativas neste regresso à competição. Nesta terça-feira (19h15), a equipa minhota recebe o Vitória de Setúbal, em encontro referente à 29.ª jornada da Liga.

«Não temos de fugir à realidade. As coisas estão-se a distanciar. Vamos trabalhar para encurtar distâncias. Esse é objetivo em relação à distância pontual. Um resultado como aqueles contra um rival (Sp. Braga) a que queríamos muito ganhar tem um peso grande. Não tivemos a felicidade de somar pontos. Há uma tristeza enorme no seio do grupo, mas isso já está ultrapassado para nos focarmos no jogo com o Setúbal. Só nesse jogo podemos somar pontos», salientou o técnico.

O V. Setúbal não vence há dez jornadas mas Ivo Vieira quer a sua equipa com a concentração em níveis máximos: «O Vitória de Setúbal já não ganha há algum tempo, mas todas as equipas encaram o jogo contra o Vitória com um foco muito grande de ganhar, porque é um jogo motivante, com visibilidade. Esses jogadores crescem emocionalmente nos jogos contra nós. Mas temos de assumir o jogo e de contrariar a motivação com que os adversários chegam aqui. Vamos ter um Vitória de Setúbal a criar problemas.»

«As vitórias morais são mais um ‘chavão' ou desabafo para se ter algum conforto quando não se ganha. Mas isso não me dá conforto. A responsabilidade (do insucesso) é minha. Não é dos jogadores, nem dos adeptos. É exclusivamente minha. Não vou fugir às minhas responsabilidades», concluiu o treinador do atual 7.º classificado da Liga.