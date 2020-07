Na antevisão da visita do Vitória de Guimarães ao Benfica, Ivo Vieira assume ambas as equipas têm estado aquém do seu real valor.

«É verdade que os resultados não têm sido os melhores para uma equipa como o Benfica, mas a valia está lá, a organização está lá. Temos de respeitar o Benfica, sabendo que vale muito mais do que tem feito, tal como nós, Vitória, valemos mais do que temos feito. Vamos abordar o jogo com seriedade, independentemente desta fase do Benfica. Não podemos entrar por esses caminhos, de que o Benfica não está tão forte, pois isso não é uma realidade. O Benfica é sempre forte», responde o técnico do emblema minhoto.

Se o Benfica «escorregar» novamente o título fica automaticamente entregue ao FC Porto, mas Ivo Vieira rejeita traçar cenários de um eventual impacto desse dado no jogo da Luz.

«Não me compete entrar em festas nem comentar festas de quem for. Temos de estar concentrados naquilo que podemos fazer, e naquilo que acreditamos, e lutar pelo resultado. Tudo o que não envolve o jogo, a mim não me diz nada», responde, em conferência de imprensa online.

Questionado sobre as diferenças entre o Benfica de Bruno Lage e de Nélson Veríssimo, o treinador do Vitória lembrou que o próprio treinador interino das «águias» assumiu que «a ideia passava praticamente pelo mesmo».

«Claro que a mudança pode trazer outros comportamentos, de forma natural, e surtir efeito duas ou três jornadas. O Benfica vale muito do que era o passado, mas com algum cunho pessoal do Veríssimo. Estamos atentos, analisámos o que tem sido feito, e estamos preparados para um Benfica forte, a fazer muito jogo interior, a atrair o adversário por dentro para jogar em largura. No fundo aquela que era a matriz do Benfica», analisa.

A derrota caseira com o Gil Vicente deixou o Vitória de Guimarães a quatro pontos do quinto lugar, e Ivo Vieira assume que a qualificação europeia está complicada, mas rejeita atirar a toalha ao chão.

«Como sempre vamos encarar o jogo para tentar fazer o nosso melhor, e isso passa por ganhar. É para isso que vamos jogar, independentemente dessa questão. Temos de levar o campeonato até ao fim de forma muito séria. Ainda não estamos arredados de todo, mas temos consciência que está difícil, depois do ultimo resultado. Mas continua de pé, e enquanto for matematicamente possível, vamos lutar pelos pontos», garante.

Questionado se sentia o apoio da SAD por estes dias, Ivo Vieira responde que «sempre» foi assim. «Desde início. Não fazia outro sentido», acrescenta.