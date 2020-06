O treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, frisou esta quarta-feira a importância de vencer o Moreirense, no duelo minhoto da 27.ª jornada da I Liga, para continuar a disputar o apuramento para a Liga Europa.

O Vitória ocupa o sétimo lugar, com 39 pontos, menos quatro que o Famalicão, que é quinto e ocupa o último posto de acesso às competições europeias da próxima época. O objetivo em causa é, para Ivo Vieira, «uma responsabilidade» e o grupo não vai «fugir» dela. Pela frente está um Moreirense relativamente tranquilo a meio da tabela, com 33 pontos, no nono lugar.

«Para conseguirmos o nosso objetivo [Liga Europa], é importantíssimo somarmos três pontos. No jogo anterior, não conseguimos [empate 1-1 com o Belenenses]. Vamos tentar encurtar a distância de quatro pontos, na eventualidade de os nossos adversários diretos perderem pontos. Mas, primeiro, temos de somar os nossos pontos. Se não for assim, não vale a pena olhar para os outros», afirmou, em videoconferência.

«A tendência, em termos físicos, à medida que os jogos vão decorrendo, é os jogadores estarem capacitados para desenvolverem melhorias, física, técnica e taticamente. Com o Moreirense, temos de ser organizados e mais competitivos, ou tão competitivos quanto o Moreirense», antecipou.

Pedro Henrique é agora a única baixa por lesão, uma vez que o médio André André está de volta, após ter falhado os dois jogos da retoma, ante Sporting e Belenenses, devido a uma mialgia. «O André André é um jogador experimentado, maduro. Traz uma tomada de decisão mais assertiva. Para um treinador, é bom ter mais opções. Ressentiu-se de uma pequena mialgia. Há que ser assertivo nas decisões neste momento, para não corrermos os riscos de sermos ‘mais papistas do que o papa’ e ficarmos sem os jogadores durante quatro ou cinco jogos, que é quase o resto da época», alertou.

O V. Guimarães-Moreirense joga-se a partir das 19 horas da próxima sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.