Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, fez o lançamento do jogo com o Sporting de uma forma diferente, por videoconferência, como medida de prevenção face à expansão do vírus Covid-19. O técnico falou em direto para os jornalistas, referindo que não será a mesma coisa jogar à porta fechada e sem adeptos nas bancadas.

«É natural que não seja a mesma coisa. O meu sentimento é que o Vitória a atacar vamos sentir o eco em Guimarães. Faço votos para que respeitem as decisões daqueles que estão mais aptos em relação ao que está a acontecer. Os vitorianos estão imbuídos nesses espirito. O que nós fizermos vamos sentir o eco em toda a cidade», referiu.

Sobre o jogo em si, o treinador promete um Vitória de Guimarães motivado pelos três últimos triunfos. «Acima de tudo teremos um Vitória confiante, a acreditar no seu processo e a lutar pelo resultado. Conseguimos três vitórias consecutivas, o grupo está motivado e confiante. Vai ser uma desafio árduo frente a uma equipa com outras aspirações mas no qual vamos fazer tudo para ganhar o jogo e conseguir os três pontos», disse.

Nesta videoconferência as questões foram colocadas pelo departamento de comunicação do emblema vimaranense, sendo uma dela referente Às alterações que possam surgir no onze, até porque em Paços de Ferreira a reviravolta do marcador foi construída a partir do banco de suplentes. Apenas este sábado se perceberá se o onze vai ser, ou não, diferente.

«As alterações no devido dia saberão se há ou não. Revela o que é o compromisso dos atletas e a forma em que acreditam em todo o processo de treino e nas oportunidades concedidas aos mesmos. Sabemos que não há espaço para todos, mas todos trabalham para conquistar espaço na equipa», vincou.

Em relação ao Sporting, o técnico assumiu que é difícil saber com o que contar face à mudança recente no comando técnico dos leões, mas preferiu centrar-se na sua equipa. «Podemos ter um Sporting diferente naquilo que é a ideia e o processo, mas será sempre uma equipa forte, que habitualmente luta por títulos. Temos de estar preparados para um Sporting forte, mesmo acontecendo uma ou outra mudança. Temos de ser muito competitivos, pensar no que temos de fazer independentemente das mudanças ou que se registem, ou não, no Sporting.

O jogo entre o V. Guimarães e o Sporting está agendado para as 20horas deste sábado no Estádio D. Afonso Henriques, tendo então a particularidade de se realizar à porta fechada.