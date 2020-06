Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate a uma bola na receção ao Moreirense:

«Tenho que aceitar o resultado porque o Moreirense fez pela vida, fez um golo e nós também só fizemos um. Com algumas transições criaram-nos problemas na primeira parte, nós tivemos envolvimentos ofensivos em que podíamos ter feito mais golos, lembro-me de três situações na área de um mesmo atleta, que podiam dar golo e não deram. Faltou definição no último terço. No culminar das jogadas não temos tido uma boa tomada de decisão. Fizemos dez remates dentro da área e só dois ou três foram enquadrados pela baliza. Na segunda parte a equipa não correspondeu ao que foi uma entrada mais forte do Moreirense. As duas equipas lutaram pelo jogo, quiserem ganhar, foi o resultado que deu no fim. Queríamos ganhar mas não foi possível, por mérito do Moreirense mas também está consciente que podíamos ter feito melhor na tomada de decisão».

[Luta europeia] «Deixa-me apreensivo no sentido em que queríamos ganhar. Fundamental era ganhar o nosso jogo, em que podíamos manter ou encurtar distancias e, por isso, há desalento. Vamos lutar até ao fim, era fundamental ganhar hoje, mas com este resultado não vou dizer que ficamos mais distantes, mas fundamental hoje era termos feito a diferença em campo».

[Apoio fez falta?] «De forma nítida, já referi isso. O futebol não faz sentido sem os adeptos. É um vazio que se vê nos estádios. O Vitória é dos clubes que mais adeptos tem, juntamente com mais dois ou três clubes, o que dá sempre um elã. Temos de jogar nestas condições por causa de um problema de saúde, todos os clubes penso que, com mais afinco ou menos afinco, reclamam do mesmo. Temos consciência que um jogo sem adeptos não faz muito sentido e é desolador ver as bancadas despidas mas não é a razão do resultado».

[Perde Florent para Braga] «Todos os atletas no Vitória são importantes. Há uma maior importância nesse atleta porque não temos alternativa de raiz para esse lugar, mas ainda não tenho respostas [quem vai jogar] nesse sentido em relação a esse jogo com o Braga, um jogo importantíssimo para nós. Vamos tentar arranjar uma solução durante a semana para ter uma alternativa».

[Quebra física da equipa] «Não acredito na questão de ter muitos jogos nas pernas, porque temos um plantel vasto, com qualidade e muitos jovens a querer mostrar. Assumo essa responsabilidade. É percetível que a equipa quebra nitidamente na segunda parte e a responsabilidade é minha, porque eu é que dou as cargas físicas. Provavelmente estou a cometer erros, as minhas equipas costumam ser intensas, essa responsabilidade é minha, tenho de pensar e de rever o que podemos fazer para sermos mais competitivos».