Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) sobre o Santa Clara:

«A falta de eficácia foi um obstáculo frente ao bloco baixo do Santa Clara. Passámos com qualidade a primeira fase defensiva deles, mas no último terço, que é a fase mais difícil, tem sido uma tarefa árdua. Aquilo que os jogadores fizeram foi evidente. Tivemos quinze remates, a equipa ataca e quer ganhar, nem sempre bem jogado, mas lutam por aquilo que querem. O resultado que aconteceu foi ao cair do pano mas é inteiramente justo e não oferece qualquer dúvida».

[André André no onze] «Todo o mundo sabe a história do André, um jogador qualificado. Oferece outra maturidade à equipa. Hoje teve o espaço dele de início, é um jogador para rentabilizar como todos os outros. Vem de um período bastante conturbado na carreira, oito meses em jogar, e é bom os colegas recebe-lo e acarinha-lo».

[Golo de João Pedro] «Foi uma opção quando toda a gente questiona o porquê de as coisas acontecerem. O Bruno não estava disponível, o Davidson ainda está condicionado, tive de trazer um jogador que neste momento é o melhor marcador da equipa B e veio simplesmente ontem juntar-se a nós. Sabe aquilo que penso, não preciso de lhe dizer, há que trabalhar. É um bom momento, mas tem e descer à terra e continuar a trabalhar para ganhar o lugar dele no futuro».

[Atitude do adversário prejudicou a equipa?] «Defendo e tento passar a ideia do que pretendo para a minha equipa: ter o maior tempo de jogo possível e tentar acrescentar alguma coisa ao futebol português. Respeito a ideia de todos os meus colegas».