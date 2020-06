Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, em declarações na flash interview da SportTV1, após o empate (2-2) frente ao Sporting, em jogo da 25.ª jornada da Liga:



«Dedico isto a todos os que não conseguiram estar cá e aos que não podem ir aos estádios. Todos percebemos a situação. Independentemente do resultado, até podíamos ter ganho, mas não era a mesma coisa. Podem dar a volta que quiserem, mas o espetáculo sem público... tivemos quatro golos e houve mais oportunidades. Podia ter sido espetáculo fantástico com adeptos, mas não é possível. Quero dedicar isto aos vitorianos que nos apoiam.»



«Conseguimos o empate depois de estar duas vezes em desvantagem. Há que valorizar o trabalho da equipa, jogámos cerca de dez minutos com menos um contra Sporting forte, bem organizado e com um fio de jogo diferente. O Rúben teve este tempo para implementar e já vinha de um processo antigo num clube diferente em que teve sucesso A tarefa era difícil, mas os jogadores deram uma resposta fantástica. Fomos infelizes nos dois golos, podíamos ter feito melhor. Isto é quase como uma pré-época depois de uma paragem de quase 90 dias. Os jogadores sabem a minha ideia, mas vimos erros no passe e na tomada decisão. A intensidade não será como antes, mas à medida que campeonato vá decorrendo, os índices físicos voltarão à normalidade.»



[Jogo com mais espaços?]: «Sim, julgava que a partir dos 70 minutos ambas as equipas pudessem quebrar. Os três defesas do Sporting fizeram um trabalho árduo a equilibrar e aos 75 minutos percebi e quis meter o Bruno para ganhar bolas na profundidade. O Rúben fez o mesmo. Foram dois treinadores que tentaram ganhar o jogo, com a consciência de que os índices físicos não são os melhores. Não me quero refugiar nisso, porque partimos todos do mesmo ponto. Sabemos que vamos ter dificuldades físicas, porque não há jogos de preparação. Ontem observei o Famalicão-FC Porto e fiquei surpreendido pelo comportamento físicos de ambos os atletas depois de tanto tempo sem competição.»