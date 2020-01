Declarações de Ivo Vieira, treinador do Vitória Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-2) frente ao Rio Ave:

[25 pontos em dezoito jornadas é negativo?] «Sim, é um registo que não é positivo, não é bom. A realidade é que temos de fazer mais naquilo que é o resultado. A equipa tem bom volume de jogo, mas a realidade é que não consegue concretizar. Ainda hoje tivemos imensas situações em que não conseguimos fazer golo e o adversário, pelo contrário, consegue dois golos em três ataques. É dececionante e preocupante. Temos de crescer mais, ser mais competitivos e trabalhar mais em cima desse pormenor».

[Faltou paciência?] «Acho que foi nítido o número de remates, de cantos, de cruzamentos que tivemos. Foi nítido o que a equipa fez. Não sei se se pode associar a precipitação, ansiedade… no momento de ação, na finalização, haver alguma precipitação a fazer as coisas, alguma pressa, poderá estar aí o cerne da questão. Os adversários que vêm cá fecham-se com muita gente, sendo mais exigente para quem ataca. Temos de estar preparados e ser mais competentes nas decisões no último terço. A diferença do que uma e outra equipa fez foi abismal, mas o Rio Ave marcou mais golos».

[Lance do VAR fundamenta?] «Vou manter o meu alinhamento em relação a decisões do árbitro. Vou comentar o momento, que acho que foi nítido. Até ao penálti anulado o Vitória dominou o jogo perante uma equipa em espera. Depois houve adrenalina com o tempo de paragem, houve falta de discernimento. Provavelmente a paragem fez com que arrefecesse o que estávamos a fazer. Na segunda parte, quando se está em desvantagem, temos de fazer alguma coisa. Corremos bastantes riscos e o Rio Ave praticamente não tem situações de golo e o Vitória esteve a tentar ganhar cantos, a visar a baliza, mas sem êxito».