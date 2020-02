Declarações do treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, na Vila das Aves, após a vitória por 2-0 ante o Desp. Aves, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa:

«O Vitória, exceto o jogo com o FC Porto, em que não entrámos tão bem, normalmente entra bem, a dominar os jogos, a atacar e a ter mais bola que o adversário.»

«Hoje não entrámos bem, também houve mérito na pressão do Aves e alguma irregularidade do terreno, que não deu conforto aos nossos atletas para circular a bola por trás. Houve muitas perdas de bola no passe e isso fez com que tivéssemos alguma dificuldade. Depois, bloquear os nossos médios de construção fez com que não chegássemos ao último terço com qualidade, como é apanágio desta equipa.»

«A segunda parte foi diferente. Temos que valorizar a segunda vitória fora, depois de uma bem expressiva [0-7 em Famalicão], outra vez sem sofrer golos, o que é bom, pode fazer a equipa crescer.»

«O penálti, obviamente é um momento que pode alterar o rumo do jogo, nós crescemos aí, atacámos mais a baliza do adversário, estivemos por cima, o adversário criou-nos algumas dificuldades no jogo direto, mas acho que também acrescentamos alguma intensidade nos últimos 20, 30 minutos. A equipa teve caráter, bom comportamento. Só para finalizar, muitas vezes joga-se bem, com muita qualidade e não se ganha. Hoje, não foi um jogo de grande qualidade, a exemplo de tantos outros, mas houve um jogo de sacrifício, os jogadores lutaram pelo resultado e, de forma justa, conseguiram este resultado fantástico.»