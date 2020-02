Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-2) frente ao FC Porto:

«O resultado obviamente não foi o melhor, a equipa trabalhou para ter outro tipo de resultado. Depois de sofrer golo, ficámos aquém daquilo que podemos fazer. Não tomámos as melhores decisões, mas equilibrámos o jogo, retificámos e melhorámos. Chegámos ao empate e quando se proporcionava outro jogo dentro do mesmo jogo, estávamos a sentir que podíamos fazer algo mais, mas acabámos por sofrer o segundo golo algo consentido. Voltamos a correr atrás do resultado, mas não conseguimos marcar. Ganhou o FC Porto, fez dois golos».

[Caso Marega] «Amanhã, correndo o risco de qualquer pessoa comentar as minhas palavras sem me conhecer como pessoa, como acontece no futebol, digo o que vi. Apercebi-me de um frenesim, de assobios e da situação do Marega querer sair mas não quero falar de uma situação da qual não tenho certezas. A ter acontecido não concordo. Devemos ter respeito mútuo. Não me apercebi dessa gravidade. Apercebi-me do comportamento do Marega, foi do outro lado, estava agitado porque tínhamos sofrido golo há pouco tempo e depois apercebi-me já no fim. Tudo o que foi mais do que isso não me apercebi, muito sinceramente. Apercebi-me de frenesim. Se houve racismo não concordo com isso vocês conhecem-me e sabem que se ouvisse dizia aqui na lata. Não vou falar sobre uma situação sobre a qual não tenho certezas. Se ouvisse comentava e condenava. Também sei que há muita gente a mentir no futebol, muitos treinadores, por exemplo, cuja equipa não joga e dizem que merecem ganhar. Estou a ser o mais sincero possível, é impossível fazer mais».

[Sabor amargo?] «Os jogadores estiveram um comportamento à altura do jogo. Lutámos pelo jogo, tentámos fazer o nosso melhor mas não conseguimos. O nosso caminho é trabalho e acreditar no que fazemos. Sou uma pessoa ciente do meu trabalho e daquilo que é o comportamento dos atletas. Enquanto os jogadores continuarem com um comportamento digno no campo vou acreditar. Nessas quatro derrotas que tivemos nos últimos jogos os desempenhos não foram catastróficos. Temos de ser mais competentes na finalização».