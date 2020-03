Declarações do treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a vitória por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

«Entrámos bem no jogo, nos primeiros dez minutos, até sofrermos o golo. Depois, a equipa custou a encontrar-se. Foi um jogo de equilíbrios, com o Paços, a espaços, a conseguir ficar por cima. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, por um Paços motivado por duas vitórias consecutivas e a ganhar fôlego naquilo que é o seu objetivo.»

«A segunda parte foi à Vitória, conseguimos mais volume de jogo ofensivo, fomos mais fortes, mais competitivos e essas alterações [entradas de João Carlos Teixeira e Edwards] vieram trazer algo que faltava na primeira parte. Estávamos a fazer circulação a quatro, com os dois médios, mas a ficar com muita gente atrás da linha da bola. Precisávamos de acrescentar homens no último terço Surtiu efeito. Ainda bem que assim aconteceu, pela segunda parte que fizemos, é inteiramente merecido o que os jogadores fizeram.»

[Ouattara:] «Não sou um ser que me gosto de agarrar a desculpas. A realidade é que é um atleta que veio no mercado de janeiro e estes jovens precisam de algum espaço, conhecer e sentir o futebol português. A semana passada acabou por entrar bem, jogou pouco tempo, mas deu bons sinais durante a semana, por isso a minha decisão de pô-lo a jogar. A realidade é que, com bola, não deu aquilo que a equipa precisava, daí a minha decisão de alterar. É nítido que estes jovens precisam de espaço para crescer. É preciso as pessoas, e eu como treinador, dar conforto a estes atletas, muitos vêm de países diferentes. Primeira experiência, estão longe da família. E muitas vezes, no futebol, pensamos que é chegar, ver e vencer. Precisam de adaptação. Não correu bem no último terço e definição, mas trabalhou para a equipa. Achei que o jogo estava a pedir outra coisa e tomei a decisão de fazer as duas alterações ao intervalo.»

«Foi uma estreia feliz [do Ouattara], o Vitória ganhou. O Ouattara, ofensivamente, podia não ter dado o que queria. Gosto de uma equipa de ataque, que assuma o jogo e estava difícil de entender. Não teve a ver só com o último terço. O jogo é um envolvimento de comportamentos. Não podemos olhar para um jogador e vender o problema. Acho que tem uma estreia como titular feliz pelo que a equipa ganhou.»