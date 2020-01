A equipa do V. Guimarães tem tido «um comportamento muito bom», mas a realidade é que «isso não se tem refletido nos pontos conquistados». Em vésperas do derradeiro jogo da primeira volta, frente ao Santa Clata, Ivo Vieira aponta a finalização como o grande problema da equipa vimaranense esta temporada.

«É mais do que evidente que a finalização é um fator em que temos de ser melhores. Foi evidente no último jogo, como tinha sido com o Benfica, o domínio e a capacidade que a equipa teve para ser superior aos seus adversários, mas não conseguiu marcar golos. Vamos continuar a trabalhar, acreditar que podemos fazer melhor todos os dias», referiu o treinador na conferência de imprensa de lançamento do jogo, referente à 17.ª jornada da Liga.

Este desacerto na finalização chega a ser «frustrante» na opinião do treinador. «Na maioria dos jogos a equipa teve um comportamento muito aceitável. Estamos a jogar bem, a dominar os jogos, mas não fazer golos de certa forma é frustrante para o que é o nosso volume de jogo ofensivo. Existe essa tristeza pelas coisas não acontecerem. Mas existe uma confiança total na ideia, na confiança dos atletas. Temos de continuar a acreditar que os golos vão aparecer, conscientes, porque já assumimos que, para aquilo que faz, o Vitória precisava de ter mais pontos. Não podemos estar a chorar que temos poucos pontos, porque lutamos sempre para somar mais», vincou.

Ainda assim, o treinador destaca o comportamento da equipa. «Há uma coisa que nos podem apontar, que é não termos resultados práticos na soma de pontos na tabela. Não podem apontar que a equipa não faz tudo para ganhar. Não têm surgido os golos e as vitórias. Há mais intranquilidade no comportamento dos jogadores no último terço do terreno porque se nota ansiedade na finalização. Não podemos desconfiar do que temos feito, temos de acreditar que as coisas vão acontecer de forma natural. Tudo vai mudar quando a bola começar a entrar», disse.

Em relação ao jogo com o Santa Clara, Ivo Vieira reconhece que vai defrontar «uma equipa muito competitiva, bem organizada, que costuma disputar os jogos para ganhar em casa ou fora», mas formula o desejo de que a sua equipa consiga ser feliz, somando os três pontos.

Depois do Santa Clara segue-se a Final Four da Taça da Liga, mas Ivo Vieira ainda nem se lembrou desses jogos. «Estamos apenas focados no jogo com o Santa Clara, que nos pode dar muita coisas para o futuro, os golos que nos faltam, os pontos que nos faltam», disse, embora reconhecendo que a Taça da Liga é um «momento fundamental para o Vitória». O jogo entre o V. Guimarães e o Santa Clara está agendado para as 15h30 de sábado