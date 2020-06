Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) na receção ao Sporting:

«Quero só começar por fazer um reparo: na flash dediquei uma vitória que não existiu a todos os adeptos. Foi um empate, queria muito dedicar uma vitória, mas dedico este momento a todo os que lutam por nós, e a todos os adeptos do futebol. Não é a mesma coisa, não sei até quando, independentemente do resultado a minha opinião não ia ser alterada. Proporcionamos um espetáculo a alguém, a essência dos clubes, os adeptos; não puderam desfrutar desse momento. Acredito que com o estádio muito bem composto, como é norma no Vitória, o resultado podia ter sido 4-4 ou 4-3».

«Queria muito ganhar, mas estava preparado para um momento que não fosse tão benéfico devido a esta paragem longa. Foquei surpreendido com o comportamento de ambas as equipas, com a intensidade do jogo. Estava preparado para a partir dos setenta minutos o jogo quebrar a sua intensidade. Acabou por ser um resultado com quatro golos, o que é muito bom. Em temos de expetativa foi o que se esperava».

[Erros dos guarda-redes] «Tem a ver com o momento, mesmo dentro do jogo houve muitos erros de passe. É generalizado, quando se treina em casa a passar a bola da sala para a varanda não é fácil. Quando se fala num período preparatório às vezes os jogadores nem têm um mês de férias e depois há trabalho exaustivo, aqui foi quase três meses em que as rotinas se quebram quase de forma natural».