O Vitória de Guimarães ocupa atualmente o sétimo lugar da Liga, estando a três pontos do primeiro posto de acesso às competições europeias, ocupado pelo Rio Ave. Pelo meio há ainda o Famalicão, pelo que a luta adivinha-se difícil. Ivo Vieira, treinador dos vimaranenses assume essas dificuldades, mas diz que a equipa sabe isso desde o início da temporada.

«Preparamo-nos desde o início da época para esse desafio. Nunca vou fugir a essa responsabilidade. A equipa está preparada. Os resultados positivos ajudam-nos a acreditar e confiar, sabendo que não é uma tarefa fácil, mas possível, não só pelo que que fazemos mas pelo que os nossos adversários nessa luta podem ou não dar ao campeonato. Acreditamos muito na equipa», referiu esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

Após duas vitórias o próximo adversário é precisamente o Paços, que também atravessa um momento positivo. O treinador espera uma resposta forte da sua equipa neste jogo. «Quando se ganha e se soma pontos há uma felicidade maior, maior motivação e o élan cresce a cada dia. Vamos fazer tudo para dar continuidade às vitorias, sabendo de antemão que é um jogo que nos vai oferecer muitas dificuldades. Vamos lutar, essa terá de ser a palavra chave, em todos os lances para ter intensidade e lutar pelos pontos», disse.

Questionado sobre o estado do relvado, nomeadamente se pode condicionar o jogo do seu conjunto, o técnico diz que a sua equipa terá de ser forte nos duelos. «Em termos de luta e duelos vamos ter de ser muito fortes, pelas características daquelas gentes, das raízes daquele clube. Temos de igualar esse comportamento no jogo. O melhor que se pode levar em relação ao último jogo é a capacidade com que os atletas se adaptaram às condições nos jogos com o Tondela e Aves. Acredito que o campo vá estar razoavelmente bom, no mínimo», frisou.

O jogo da primeira volta apenas ficou resolvido nos derradeiros minutos, com o Vitória a sentir dificuldades para penetrar na organização pacense. Algo que, desta feita, poderá ser diferente. «Se tivermos mais espaço poderá ser mais vantajoso em alguns momentos do jogo, mas as dificuldades aumentam porque significa que podem atacar mais a nossa baliza. São momentos diferentes, em casa o Vitória é uma equipa muito forte, que gosta de atacar, onde os adversários naturalmente baixam as linhas e procuram ferir-nos em transições. Isso aconteceu na primeira volta. Acredito que vá ser um pouco diferente, mas isso não traz mais facilidades», atirou Ivo Vieira.

O jogo entre o Paços de Ferreira e o V. Guimarães está agendado para as 20horas do próximo domingo em Paços de Ferreira