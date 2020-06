Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) na receção ao Sporting:

[Quinto lugar?] «Estou convicto que temos todas as condições para conseguir esse objetivo, mas temos de ter em conta os outros, neste caso os que estão mais à frente. Estamos a falar de três ou quatro pontos. O Famalicão somou três pontos frente a um adversário difícil, nós também defrontámos o Sporting, com um sistema novo, mas estávamos preparados até porque o Rúben no clube anterior estava a fazer um trabalho fantástico. Vamos continuar esta luta, tanto melhor se pudéssemos ter ganho. Cometeram-se alguns erros que na pré-época, ou no início do campeonato, são mais suscetíveis de acontecer. Cada vez se vai melhorando as tomadas de decisão».

[Momento de forma de Edwards e João Carlos Teixeira] «Fico satisfeito, mas quem tem de ter orgulho são os jogadores. O resultado daquilo que é o jogo é o desempenho dos mesmos no treino. Foram dois jogadores que no jogo anterior não fizeram parte porque haviam jogadores que poderiam dar mais rendimento. Não funciono com favores, funciono por rendimento. Marcaram mas houve outros a trabalhar muito».