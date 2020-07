Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-2) na receção ao Gil Vicente:

[Espelho da época?] «Fomos uma equipa que conseguimos jogar bem muitas vezes mas em muitos jogos não conseguimos ganhar. O que aconteceu hoje é um pouco o reflexo do que aconteceu para trás. Tentámos refrescar a equipa para ficar com a bola longe da nossa baliza, mas não tivemos essa capacidade. Em termos físicos e de interpretação do jogo o Gil soube interpretar melhor o jogo».

[Pepê no banco] «Os jogadores, todos eles, têm características diferentes. Nos últimos dois jogos o Pepê foi substituído cedo e a equipa cresceu um pouco mais, até pelo conjunto de jogos que ele tem nas pernas. Foi uma tentativa de dar sangue novo ao meio campo para sermos mais intensos».

[Perda de rendimento] «A intenção é sempre refrescar para acrescentar. O adversário foi mais forte, ganhou primeiras e segundas bolas. Não conseguimos segurar o jogo mesmo tendo mais gente fresca na frente».

[Liga Europa] «O objetivo fica cada vez mais longe, porque há menos pontos em disputa, tendo nós perdido e os adversários somando pontos. Ainda há nove pontos em disputa, é possível, mas está muito difícil».

[Finalização] «Criam-se as oportunidades, os adversários também criam. Podemos falhar, podemos errar, o importante é o desempenho dos atletas. Desde que deem o litro e o melhor deles, é, de certa, forma o apropriado. Se fizéssemos golos em todas as oportunidades tínhamos muitos mais golos, mas não somo os únicos».