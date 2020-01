A receita para o V. Guimarães conseguir um bom resultado na receção ao Benfica é «tirar a bola» aos encarnados. Ivo Vieira projetou o jogo em conferência de imprensa e assume que a ambição da sua equipa, apesar das dificuldades esperadas, é discutir o jogo, até porque ganhar ao Benfica significa «um grande «élan» para o futuro.

«Vamos procurar ser o mais equilibrados possível e tirar bola ao Benfica. Se quisermos discutir o jogo teremos de ter muita bola, porque o Benfica é uma equipa forte no seu jogo ofensivo e em transições, por isso teremos que ter bola tentar ferir o Benfica», referiu o treinador na sala de imprensa da Academia do Vitória.

Ivo Vieira promete um Vitória a lutar pelos três pontos apesar das estatísticas serem pouco abonatórias. «É verdade que vamos defrontar uma equipa forte, as estatísticas valem o que valem mas são passadas. Vamos ter um Vitória a lutar pela conquista dos três pontos, respeitando o poderio do Benfica, que é o primeiro classificado e a equipa mais forte neste momento. Vamos jogar em casa, perante os nossos adeptos que lá vão estar fervorosos a ajudar-nos», frisou.

Para essa luta pelos três pontos o técnico promete um Vitória fiel à sua identidade. «Faz todo o sentido mantermos a nossa identidade, a nossa ideia de jogo, aquilo que trabalhamos e, no fundo, aquilo em que os jogadores acreditam. Queremos jogar bem e ganhar o jogo», disse, acrescentando que «o Benfica é forte mas o Vitória dá respostas de grande nível perante adversários deste nível».

O técnico do V. Guimarães confirmou que Sacko permanece em dúvida para o jogo e referiu que ainda não é o momento certo para lançar André André. «Percorreu um caminho árduo e difícil, está perto de dar um contributo válido mas não podemos dar um passo maior do que a perna. Não queremos correr o risco de o perder, vamos dar a oportunidade quando acharmos que é o momento certo. Neste momento não sinto que esteja preparado para dar o seu contributo», disse.

Sobre o mercado, Ivo Vieira disse não estar preocupado com eventuais saídas. «Não temo nada, fico extremamente feliz. Todos trabalhamos com objetivos na vida. Se isso acontecer [saída de jogadores] será bom para o Vitória, para os jogadores e para os treinadores que os promoveu. Mas não me preocupa», vincou.

O encontro entre o V. Guimarães e o Benfica está agendado para as 20h30 deste sábado no Estádio D. Afonso Henriques.