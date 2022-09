Declarações de João Aroso, treinador adjunto do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Santa Clara no jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga:

«Temos consciência que não jogámos como gostaríamos, com a qualidade que já mostramos em vários jogos, e com a qualidade que queremos jogar por hábito. Sabíamos que fruto das circunstâncias, os resultados dos últimos jogos, hoje era muito importante ganhar. Jogando bem estamos mais perto de ganhar, mas nem sempre é assim e hoje os três pontos foram muito importantes. Tudo foi condicionado pela tensão que existia sobre os jogadores, e particularmente pelos jogadores mais jovens, menos experientes, menos habituados a estes ambientes, de adeptos com uma exigência enorme. Acabámos o jogo com seis jogadores que o ano passado começaram na equipa B. É importante que todos tenhamos noção que eles têm de crescer mais rápido, mas nestes momentos é difícil ter discernimento para tomar melhores decisões».

[Dinâmicas sem Moreno no banco] «Temos sempre, em todos os jogos, o Nuno Santos em comunicação com alguém que está num plano mais elevado. Seguimos a dinâmica do costume. Obviamente que o Moreno faz falta junto de nós, mas as circunstâncias ditaram assim, mas acho que conseguimos manter a dinâmica habitual no banco».

[Entrada de Johnston] «É um jogador com qualidade, com várias épocas de Celtic, é um jogador com qualidade técnica forte no um para um. Não era o jogo mais fácil para um jogador se estrear, mas está habituado a ambientes fortes, é mais um que nos pode ajudar, tem qualidade».