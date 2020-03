Caso a administração da SAD do V. Guimarães entende ser necessário encetar contactos no sentido de fazer revisões salariais nesta fase da temporada, em que paira a incerteza em virtude da pandemia Covid-19, os jogadores pretendem ser «a solução» e não o «problema». Foi esta a ideia transmitida por João Carlos Teixeira em conversa com os jornalistas, esta segunda-feira por videoconferência.

O médio abordou diversos temas da atualidade e a vertente económica foi uma delas, referindo que os jogadores tentarão ajuda. «Ainda não nos foi nada informado, mas, falando por mim, e acredito que pelos meus companheiros, vamos tentar ajudar o clube e a situação. Se tiver de acontecer não vamos ser nós o problema, vamos ser a solução e tentar ajudar. Precisamos de harmonia para que as coisas não sejam piores do que aquilo que já vão ser», disse João Carlos Teixeira.

Mencionando que esta pandemia «vai atingir todos pela negativa», o médio de 27 anos é da opinião que esta época deve ser terminada. «Era importante para tudo acabar a época, também para os clubes, mesmo financeiramente. Até mesmo jogando à porta fechada, não conseguindo ter o estádio cheio, era importante acabar o campeonato», acredita.

Em relação ao futuro, João Carlos Teixeira considera que será necessária uma «mini pré-época de três a quatro semanas» antes de voltar à competição, que, no seu entender, «se acontecer em junho ou julho já será bom».