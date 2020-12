Declarações de João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-3) frente ao FC Porto:

[Vinha de três jornadas a vencer…] «É um facto, queríamos continuar as três vitórias, mas sabíamos da dificuldade de jogar com o campeão em título. Reforço que queremos transformar esta maturidade em maturidade competitiva no menor espaço possível de tempo. Faltou-nos essa solidez e frieza para garantir que os três pontos neste caso ficassem em Guimarães. Estamos otimistas, mas o presente deu-nos zero pontos. Fizemos o que foi trabalhado durante a semana no maior espaço de tempo, deixámos o domínio da posse para o adversário e em momentos chave do jogo permitimos golos».

[Balanço desde a chagada] «Há dois meses atrás não conseguíamos fazer este tipo de jogo, tenho a certeza. A equipa cresceu, está mais sólida. Na Taça da Liga por mais um erro revelador da imaturidade da equipa permitimos que o jogo fosse para as grandes penalidades. O grande percalço é a Taça de Portugal, onde fomos avassaladores ofensivamente, mas o jogo foi negativo para nós. Temos feito os jogadores crescer em competição e em certas alturas isto pode acontecer. Os golos que sofremos são muito fruto da nossa imaturidade. O processo de evolução de um jogador é errar cada vez menos. O balanço é bom, o quinto lugar nesta altura é positivo, mas não é excelente. Hoje podíamos ultrapassar o FC Porto. Olhamos para cima, não queremos olhar para trás e queremos aproximarmo-nos do da frente e cavar o fosso que queremos para o objetivo do Vitória. Queremos criar uma equipa forte para o Vitória estar no lugar que merece, a minha ambição e destes jogadores no balneário não tem limites. Sabemos que vamos ter jogos destes, competentes mas com a nossa imaturidade a não ser o ideal. Com crescimentos aprendemos isto. As crianças começam a gatinhar, aprendem a andar mas de vez em quando caem e depois voltam a levantar-se».