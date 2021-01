Declarações de João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate a duas bolas no dérbi com o Moreirense:

[Preocupações defensivas?] «Muitas vezes tem a ver com o posicionamento da equipa, a reação a determinados momentos. Falei em questões de imaturidade quando passamos para a frente do marcador, sermos mais adultos, mais matreiros na defesa do resultado. Hoje o que aconteceu foi parecido com o último jogo. O mais difícil conseguimos, passar para a frente, com uma grande oportunidade para aumentar, mas depois permitimos o golo. Quem vem aqui fazer dois golos da forma como fizemos não pode deixar fugir os três pontos. São dores de crescimento da equipa, que continua a dar bons sinais de qualidade de jogo. Faltou pragmatismo no ataque e, também, no momento defensivo. É frustrante, depois de estar à frente no marcador, permitir o golo da igualdade num lance em que damos muito espaço. Esses pequenos detalhes fizeram com que a eficácia do Moreirnese ditasse o empate».

[Substituições para o último lance?] «Era o último lance, quisemos aumentar poder decisivo na área. Foi isso. Não tem nada de especial, foi para defender o último lance da partida».

[Paragem e ausências condicionaram?] «Condiciona sempre. Afeta sempre o ritmo competitivo. Mas demos uma boa resposta. Nunca lamentamos as ausências, foram seis, o Lameiras chegou, fez um treino e integrou os convocados, o Wakaso estava parado há vinte meses e entrou… Mas temos de nos adaptar, não é uma situação normal, mas ficamos satisfeitos com as respostas. Fiquei satisfeito por entrar no balneário e ver toda a gente de cabeça baixa. Ainda não perdemos fora, estamos a ter uma boa prestação fora, mas queremos mais. Ambição é isto. Continuamos a melhorar de jogo para jogo e estamos muito confiantes, olhando para o futuro de forma positiva».