O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, assume naturalmente o desejo de vencer na receção ao Portimonense e a jogar bem.

«Queremos dar continuidade à vitória conseguida fora. Agora, em Guimarães, é imperativo vencer para consolidarmos não só a posição na tabela classificativa, mas também a confiança e a qualidade de jogo (...). Queremos a vitória, a jogar bem, de preferência», disse, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

O técnico assume que os vimaranenses têm sido algo irregulares e por isso que ver na sua equipa «consistência, mentalidade ganhadora e confiança».

«Não podemos estar à espera de um acontecimento no jogo para a equipa se desbloquear emocionalmente. Durante a semana, já vamos vendo coisas boas, com jogadores a crescerem individualmente e a terem mais conhecimento do que fazer coletivamente», frisou.

Pela frente, o Vitória terá o Portimonense, um adversário que merece os elogios de João Henriques: «O Portimonense tem jogadores com grande qualidade técnica (...). No último jogo, a questão mental da posição que ocupava na tabela (18.ª) e a morte de Vítor Oliveira [antigo treinador] fizeram com que a equipa se unisse e conquistasse os três pontos. É uma equipa que vem com esse espírito para Guimarães. Temos de gerir bem a questão emocional.»

O Vitória de Guimarães defronta o Portimonense este sábado, a partir das 15h30, em jogo da nona jornada da Liga.