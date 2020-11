João Henriques, treinador do Vitória, em declarações na sala de imprensa do estádio João Cardoso, após o triunfo por 2-0 em Tondela, em jogo da oitava jornada da Liga:



«Vimos de uma derrota de 4-0 em casa, é natural que os jogadores acima de tudo estavam receosos de cometer erros que condicionassem a equipa. Estavam, em termos mentais, com esse peso do anterior resultado e queriam fazer as coisas bem e as coisas não estavam a sair. Obviamente que o golo e a segunda parte resulta num Vitória mais desinibido, porque as coisas foram acontecendo naturalmente, com mais confiança, com mais fluidez. Obviamente, que os indicies de confiança vão subindo e o trabalho que tem vindo a ser feito vem ao de cima. Os jogadores acabaram por, através do golo, soltar aquilo que estava a perturbar as suas exibições individuais e depois também coletivas. Conseguimos construir um resultado confortável, uma vitória justa, onde os números podiam ter sido mais expressivos.»

«Passámos uma eliminatória da Taça de Portugal, queremos continuar nessa competição. Hoje, demos um passo importante para continuarmos no topo da tabela classificativa e deixamos a porta aberta para entrarmos na Taça da Liga, agora não dependemos de nós. Mas estamos, neste momento, dentro daquilo que nós queremos, entrar na Taça da Liga. Estamos a crescer como equipa, sabendo que isto é mias rápido com vitórias.»

[Opção de deixar Quaresma no banco]:

«Felizmente temos quatro jogadores que jogam nos corredores com muita qualidade. É uma questão de opção no quadro tático-estratégico. Hoje o que queríamos era ter dois jogadores com maior disponibilidade no processo defensivo do lado esquerdo, porque o lado direito do Tondela tinha o Murillo como lateral-ala, e do lado contrário com o Felipe que não é tão disponível nesse processo, ter jogadores como o Ricardo e como o Marcos. Jogar primeiro ou jogar depois é uma questão de opção.»