O treinador do V. Guimarães, João Henriques, afirmou este sábado que, apesar da vontade de vencer o Famalicão no domingo, em jogo da 15.ª jornada da Liga a chuva esperada para o dia do jogo pode condicionar o relvado.

O técnico disse esperar um adversário com «mais confiança», após o triunfo da ronda anterior, sobre o Santa Clara (2-1), e reconheceu que ambas as equipas podem ser prejudicadas se a bola rolar com dificuldades no relvado do Estádio Municipal de Famalicão.

«Espero um Famalicão mais tranquilo e mais seguro após a vitória, que o vai tornar numa equipa mais perigosa. As condições climatéricas podem prejudicar ambas as equipas. Amanhã [domingo], veremos se a bola dará para rolar no relvado ou não. Temos de ser muito competentes para ultrapassar um adversário de valor», começou por dizer, na antevisão ao desafio, realizada por videoconferência.

Nesse sentido, o técnico admite que pode fazer algumas mudanças no onze para ter uma equipa mais preparada para o que o relvado exigir.

«Os 22 jogadores que vamos convocar estarão aptos para o jogo. Quanto ao contexto, temos de esperar algumas horas para perceber se o terreno vai permitir um futebol como o que temos feito ou um futebol direto», disse.

Henriques disse ainda que o Famalicão, 13.º, com 14 pontos, tem agora «mais opções para a ideia de jogo do treinador João Pedro Sousa», após ter garantido sete reforços na janela de transferências em curso, e vincou que todos os jogos da I Liga são difíceis, face ao equilíbrio entre as equipas.

«Há muito equilíbrio neste campeonato. Todas as equipas procuram pontuar. Esse mesmo equilíbrio faz com que qualquer jogo seja difícil contra qualquer equipa. Este não vai fugir à regra», considerou.