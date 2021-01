João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após triunfo por 1-0 frente ao Famalicão:

«Não estamos preocupados com o Paços de Ferreira ou outra equipa qualquer, estamos preocupados connosco e somar os três pontos. Foi importante para nós dar sequência áquilo que fizemos há três dias, sabendo que hoje íamos ter um terreno difícil. Temos um jogo a menos e isso pode dar para passar acima dos adversários que estão à nossa frente.

[Vitória de fato-macaco?] Hoje ganhámos com o espírito vitoriano, que tanto é apregoado, e que hoje foi passado para dentro de campo. Foi uma vitória do grupo porque soube ultrapassar um adversário difícil e ter a capacidade ultrapassar todas as dificuldades, vencendo a sofrer em alguns momentos. Fala-se dos mágicos que fazem coisas diferentes, mas hoje vimos esses mágicos com uma capacidade de entre ajuda e solidariedade muito grande. Isso é tão importante como qualquer trivela e hoje ganhou a equipa. A equipa é sólida.

[golo de André Almeida] Estou feliz pelo André Almeida porque ele procurava este golo há algum tempo. Era a cereja no topo do bolo para ele sentir-se ainda mais confiante naquilo que é a evolução dele dentro da equipa. Felizmente temos mais ‘Andrés Almeidas’ e estou desejoso que eles tenham também a sua felicidade. O crescimento do André deve-se ao crescimento da equipa.

[condicionar os princípios do Famalicão] Hoje conseguimos condicionar o Famalicão. Gostam de circular a bola e depois quando chega ao terceiro, na construção a três, conduzir bola para descobrir jogador. Ao condicionar isso, retirávamos muito da criatividade deles. Como fomos a maior parte das vezes a fazer isso, eles tiveram que jogar direto. Estrategicamente estivemos competentes, mérito dos jogadores».