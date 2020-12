Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, ma sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Portimonense:

[A ganhar estabilidade emocional?] «Pedi consistência na antevisão e temos pedido isso uns aos outros no grupo, para que as coisas saiam naturalmente. Na primeira parte dominámos e na segunda controlámos sem dominar, não permitindo lances de perigo ao adversário. Isto vai dar confiança ao grupo de trabalho, do que estamos a fazer, do que é o resultado na prática, o que faz com que a equipa vá crescendo e vá passando para fora, para os adeptos, que podem contar connosco. A consistência aprece com pontos conquistados».

[Paragem agrada?] «Não vamos parar, vamos estar em duas competições a tentar melhorar os nossos processos, estar com a baliza a zero, marcar golos e crescer. Vamos tentar manter-nos competitivos e focados. O Vitória tem a ambição de chegar cada vez mais longe nas provas. Quando voltarmos ao campeonato vamos ter o mesmo espírito de jogo em jogo».

[Temeu o empate?] «Não. Não queremos que o adversário fique por cima do jogo, isso foi mérito do adversário. Por outro lado, a nossa intenção era procurar o segundo golo mantendo a equipa equilibrada. Tivemos consistência defensiva, isso é uma evidência, sofremos poucos golos. Temos de puxar atrás, aos desaires caseiros que tivemos, para ver golos dos adversários. Queremos dominar criando mais situações de finalização, mas o objetivo era vencer mantendo consistência e isso foi evidente. Nunca deixámos que o adversário fizesse as coisas em que são fortes: na transição e também nas bolas paradas. Isto é crescimento. No pormenor fomos muito competentes e eficazes. Faltou criar situações e fazer o segundo golo. Já olhamos para o próximo jogo».

[Dificuldade a sair em contra-ataque na segunda parte?] «As tomadas e decisão são melhores com os resultados. Estar a ganhar por uma bola a zero em casa não é suficiente para ajudar nestas decisões, ainda para mais vindo de duas derrotas em casa. Com pontos e boas exibições, prolongar de qualidade de jogo, obviamente que os jogadores vão melhorar esse aspeto para criar mais situações de finalização. Acabámos por ter as oportunidades mais perigosas mesmo indo menos à baliza adversária».