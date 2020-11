Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a goleada sofrida (0-4) frente ao Sporting:

«Estávamos confiantes, de certa forma, tínhamos vindo a crescer, hoje tirando o resultado e os erros individuais o Vitória já teve algumas coisas interessantes. Não estamos satisfeitos, temos de olhar para o que fizemos errado. Até ao terceiro golo é o que vamos analisar, daí para a frente já é algo desligado. Até ao terceiro golo temos um Sporting muito eficaz que aproveitou os erros individuais e o Vitória a procurar a felicidade que não teve. Nem se pode chamar criação de situações aos golos do Sporting, são tão caricatas, fomos nós que as criámos. Quando há 4-0 não há questão da justiça, há ingratidão do jogo. Se tirarmos os erros individuais, sinceramente já fizemos algumas coisas interessantes. Estamos tristes com o resultado, queríamos ter os doze pontos, temos seis, não é bom, queremos mais, mas perdemos frente a uma equipa tremendamente eficaz. Erros com os de hoje pagam-se caro. Queremos olhar para o próximo jogo, a Taça de Portugal, uma competição diferente na qual o Vitória tem tradição. Vamos olhar para os nossos erros, que não podem voltar acontecer. Não há equipa no mundo que resista a tamanhos erros individuais. O Sporting foi melhor mas os números são tremendamente pesados».

[Melhor registo fora] «Defrontámos em casa duas boas equipas deste campeonato, duas das melhores equipas do campeonato. Na minha opinião até conseguimos fazer os melhores 45 minutos contra o Sp. Braga. Só que os erros que cometemos hoje foram muito evidentes. Conseguimos duas vitórias fora e duas derrotas em casa, não é normal que assim seja. Mas tenho dito que em casa ou fora, contra qualquer equipa, temos de ser competitivos. Erros individuais são parte das dores de crescimento».

[Paragem benéfica mesmo com doze jogadores nas seleções?] «É o preço de termos jogadores com qualidade que vão às seleções. Era bom que estivéssemos todos juntos a trabalhar e que viesse já o próximo jogo. Por outro lado este timing poderá dar espaço para trabalhar alguns aspetos. O Vitória não está pronto, não é uma obra acabada, estamos na base dos alicerces, estamos a trabalhar para fazer uma boa construção. Estamos cá para isso, para construir com solidez este processo de um projeto muito grande. Olhar já para o próximo jogo, da Taça de Portugal, importante para nós, e depois para o Tondela. O Vitória quer estar nos lugares que tem estado e olhar jogo a jogo para os três pontos».