Declarações de João Henriques, treinador do V, Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Marítimo:

«Na segunda parte ficou uma mão cheia de grandes oportunidades em que que podíamos ter feito outro resultado, com melhor aproveitamento, não estando à mercê de um lance fortuito. Podíamos ter vencido com mais segurança. Na segunda parte fomos sobejamente superiores e podíamos ter construído outro resultado».

[Momento de Estupiñan] «Antecipo já uma pergunta que vai ser feita a seguir: o nosso mercado está aqui dentro. Olhamos para dentro, para o que o mercado tem de bom na equipa B, nos sub-23. Ao sentir que estava ali um ativo importante para o grupo, para o clube, demos-lhe oportunidade. Sentimos que eram as características ideias. Felizmente com um bom aproveitamento, está a mostrar o que pensávamos dele. Temos mais qualidade na equipa B, que podem ser mais-valias para o clube. É um projeto grande no qual estamos nele de corpo e alma».

[Consistência de vitória] «Quando chegámos aqui analisámos, vimos o que era necessário fazer, sempre com muita confiança. As primeiras palavras que disse foi que há qualidade no Vitória. Depois, muita confiança no nosso trabalho da equipa técnica, em consonância de ideias com a administração. Neste momento, com tudo alinhado, tudo parece mais fácil. Olhamos para todos os jogos com vontade de conquistar os três pontos, olhamos assim para o próximo jogo na Luz. Temos de ter os pés assentes no chão mas convictos da nossa qualidade para colocar o Vitória nos lugares que são a ambição dos vitorianos: estar nos primeiros lugares».

[Wakaso saiu por cansaço?] «Não foi do cansaço, o Wakaso tem características distintas. Vai precisar disto, de minutos. Todos lhe reconhecemos valor, este foi mais um passo. Fez aquilo que podia, ainda não pode fazer tido aquilo que gosta de fazer. Precisávamos de mudar estrategicamente, tínhamos consciência que o Wakaso não fazia nunca os noventa minutos neste jogo. É mais um dos reforços. Quando estiver no seu melhor será um jogador muito importante».

[Mercado] «Não estamos muito preocupados com isso. Estamos satisfeitos com o numero de jogadores e coma qualidade que temos. O crescimento da equipa tem mostrado isso mesmo. Antes deste jogo falava-se do Pepelu, da sua falta, antes de um chegar havia pontos de interrogação sobre o Pepelu. Sabemos que há qualidade, não estamos preocupados com o mercado. Sinto que temos que precisamos, o campeonato acaba já ali. Mas, o mercado é muito volátil, há sempre oportunidades para o clube, para os jogadores… estamos tranquilos».