Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (3-1) frente ao Nacional:

«Aquilo que disse na antevisão em relação ao ritmo competitivo ficou evidenciado. Nos primeiros quinze minutos a equipa teve dificuldades para entrar no ritmo do jogo. Acordou com os jogadores a começarem sentir-se confortáveis coma sua capacidade. Fizemos o golo do empate e estávamos a ser mais perigosos. Na segunda parte, com algumas alterações senti a equipa mais disponível e confortável com o ritmo competitivo. Sentimo-nos confortáveis e surgem as situações para finalizar. Fizemos o segundo jogo num mês, o que foi penalizador para nós na entrada do jogo. Esta paragem não foi benéfica para o grupo».

[Importante para dar confiança] «Hoje ganhámos pontos a todas as outras equipas do campeonato. É um aspeto positivo, o aproximar aos lugares que queremos. Ficamos a dois do quinto e quatro do quarto, é esse o mote que vamos à procura. Se formos competente com o jogo em atraso ultrapassaremos o quinto classificado. Vamos olhar para a frente, quem está ali à frente é o Paços e é esse que queremos ultrapassar. Depois vamos olhar para o quarto. Temos já um jogo difícil em Famalicão, vamos tentar ser competentes para andar no comboio da frente».

[Quaresma com 37 anos está de volta às boas exibições] «As individualidades sobressaem quando o coletivo é forte. Com o coletivo a crescer como está a crescer é natural que o Quaresma faça o que faz. As dinâmicas vão sendo consolidadas e temos cá jogadores com muita qualidade. O Quaresma é um jogador de exceção. O coletivo está a potencializar as individualidades».