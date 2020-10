Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (0-1) frente ao Sp. Braga:

«Demos 45minutos de avanço ao Sp. Braga. Na segunda parte foi um Vitória já semelhante ao que quero e só foi curto porque não finalizámos. Na primeira parte o Sp. Braga foi mais pragmático e eficaz. Num resumo: na primeira parte Braga, na segunda parte Vitória a precisar de ser mais eficaz e pragmático. Fizemos uma boa primeira parte no Bessa e hoje fizemos uma boa segunda parte hoje, mas meio jogo não chega. Temos de ser mais pragmáticos, eficazes. Na segunda parte o Sp. Braga não conseguiu fazer nenhuma saída, limitou-se a jogar longo e no nosso risco, porque arriscámos, conseguiu duas oportunidades. Na segunda parte tivemos vários remates que podíamos ter enquadrado com a baliza. São duas partes mais distintas, a segunda parte mais à Vitória como queremos noventa minutos no futuro. São doze dias de treino, mas já vemos algumas das coisas para o futuro».

[Só dois golos preocupa] «Sim, são poucos. O Vitória pelo caudal que teve na segunda parte tem de fazer golo, tem de rematar com perigo, estamos a exigir e a batalhar para ter mais jogadores com chegada à área. São fases, é uma coisa que vamos melhorar. Aquilo que não conseguimos fazer na primeira parte e na segunda foi uma questão mental. Sentimos que se fizéssemos na primeira parte o que fizemos na segunda saíamos daqui com a vitória. É claro que o Vitória tem de ser esta equipa agressiva com bola e sem bola em qualquer campo. Com o treino a equipa está a assimilar as ideias e comprometida com as ideias que estão a ser passadas e dentro de pouco tempo vai ser mais forte durante o todo o jogo e não só em meios jogos».

[Adeptos fizeram falta?] «Nós queremos trazer os adeptos para nós. Já são o que são, diferenciados de todos os outros e ainda queríamos trazê-los para nós com as nossas exibições. Com eles hoje a primeira parte poderia ter sido diferente. Por vezes precisamos de sangue. Não me venham falar em cansaço. Tem de haver coerência, antes do jogo fala-se de jogar de três em três dias como em Inglaterra, depois para justificar o facto de termos ido para cima não podemos ir buscar o cansaço. Não venham com isso para cima de mim. Fomos coxos para o jogo sem adeptos? Sim. O Braga esteve melhor na primeira parte? Sim. O Vitória esteve melhor na segunda? Sim. Venceram porque foram mais eficazes. Vamos mudar? Sim, vamos ser mais fortes no futuro. Entrámos coxos sem os nossos adeptos; mas somos humanos e não carros de Fórmula 1; se fossemos carros de Fórmula 1 o estádio estava cheio, mas como somos pessoas… Estamos bem oleados para ir a Barcelos olhar para o próximo adversário com coerência, vamos ser mais fortes no futuro».