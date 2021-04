Declarações de João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-2) na receção ao Tondela.

«Na antevisão o que dissemos é o que sentimos. Trabalho bom durante a semana, com boas perspetivas, e o resultado final acaba por não ser o que esperávamos. O jogo fala por si, estamos tristes por não conseguir quebrar um ciclo negativo, mas também acreditamos que o foco tem que estar no próximo jogo, em nova oportunidade de lutar pelos três pontos».

«Não fomos a equipa agressiva que queríamos ser, muito fruto do que está para trás. Retificámos bem na segunda parte, tivemos claramente por cima, mas não foi suficiente, porque na primeira parte empatámos o jogo e na segunda perdemos. Na finalização não fomos pragmáticos o suficiente».

[Quaresma e Edwards no banco?] «Uma questão de opção. O que agora interessa é olhar para aquilo que nós não fizemos. As opções são fruto do que acontece nas duas semanas de trabalho. A vantagem de termos quatro jogadores para os corredores permite-nos isso, são opções, umas vezes resultam, outras não. Estamos tristes por não estrear o Hélder Sá com um triunfo».

[Dificuldades em corrigir erros defensivos?] «As questões da ansiedade são claras. Fomos pouco pró-ativos, principalmente na primeira parte, contrariando o que estabelecemos, de ser uma equipa agressiva. Quando uma equipa está estável e com bons resultados isso acontece, tal como está a equipa fica mais desconfiada. Só fomos realmente agressivos depois do 1-2. Já soubemos fazer as coisas bem, estamos num período em que fazemos as coisas bem com intermitência, que permite aos adversários fazer golos. Olhamos para o jogo de Portimão, que vale três pontos».

[Sente condições para continuar?] «Se não tivesse condições não estávamos aqui a conversar; já tinha tratado disso. Vamos conseguir, todos juntos, ultrapassar esta má fase. Somos um clube que tem ambição. Independentemente desta fase não saímos do lugar em que estamos. No próximo jogo queremos voltar a mostrar a nossa capacidade».