João Henriques, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (1-1) na receção ao Vitória de Guimarães. O técnico destaca a seriedade e compromisso da sua equipa que, na sua ótica, merecia o triunfo.

Análise ao jogo

«É de salientar a imagem que demos hoje, a imagem habitual deste grupo, desde que cheguei. Gostei deste comportamento dos jogadores, fomos competitivos, estes jogadores merecem esta atenção, têm feiro um esforço e um trabalho tremendo, e a tabela não está a dizer a verdade em relação ao valor deles. Na segunda parte tivemos muita e boas oportunidades para conseguir outro resultado. Fizemos uma segunda parte em crescendo, por mera infelicidade não conseguimos um resultado diferente. Foi um jogo equilibrado, mas as nossas oportunidades da segunda parte foram mais evidentes. A ter de haver um vencedor seria o Aves, para este grupo de trabalho era merecido».

Possível descida

«Temos várias coisas para conquistar internamente, pequenos objetivos. Obviamente que o grande objetivo era difícil. Continuamos a fazer um esforço para retardar matematicamente essa situação. Vamos olhar jogo a jogo, como até aqui. Queremos fazer 15 pontos para não ser a pior equipa da Liga, queremos vencer fora, ainda não conseguimos, mas temos três jogos. A equipa é competitiva, organizada, vai ser assim até ao final, a nossa atitude vai ser sempre esta, com dignidade, jogo a jogo, a ser competitivos. Estes jogadores têm valor, podem ganhar qualquer jogo. No próximo jogo, no Rio Ave na sexta-feira vamos uma equipa digna, temos de sair sempre com a imagem lavada, um gripo sério e competitivo».