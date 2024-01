João Mendes, jogador do Vitória de Guimarães, em declarações na flash interview à SportTv, após o empate (1-1) no dérbi com o Sporting de Braga, na 16.ª jornada da Liga:

«[Sensações após um grande golo] Sabíamos de antemão que íamos apanhar um ambiente difícil, uma equipa muito boa, mas mesmo depois de sofrermos o golo, tivemos uma atitude incrível. O jogo só acaba aos 90 e terminámos muito bem. Ainda podíamos ter ganho.»

«[O que pensou depois daquele golaço?] Foi um momento de felicidade pelo grupo e pelos adeptos que compareceram em massa. Um orgulho e alegria enormes.»

«[Assim que rematou, teve a sensação de que iria ser golo?] Senti que rematei bem, bati em cheio e tudo pode acontecer. Fiz golo e fico muito feliz por isso.»