Jorge Fernandes não entra mais nos planos de Pepa esta época. O central de 25 anos do Vitória de Guimarães saiu lesionado do jogo com o FC Porto depois de um lance com Mbemba em que os vimaranenses pediram grande penalidade.

O Vitória de Guimarães informou que o defesa central fraturou a clavícula direita e falha o que resta da época, ou seja, a reta final do campeonato em que há para disputar ainda cinco jornadas.

Esta segunda-feira serão feitos novos exames para definir o tipo de tratamento a que o jogador será sujeito para debelar a lesão. Jorge Fernandes saiu do embate aos 83 minutos, após o tal lance com Mbemba na área do FC Porto.