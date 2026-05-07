Júlio Vieira de Castro anunciou, esta quinta-feira, a candidatura à presidência do Vitória de Guimarães, nas eleições marcadas para 13 de junho.

«Júlio Vieira de Castro avançará com uma candidatura à presidência do Vitória Sport Clube nas próximas eleições do clube. A decisão surge num momento particularmente sensível da vida do Vitória, marcado por enormes desafios e por uma crescente necessidade de estabilidade, responsabilidade e liderança», lê-se na nota enviada à imprensa.

O candidato vitoriano afirma que o emblema vimaranense vive «um dos momentos mais dramáticos da sua história» e que se candidata com «sentido de responsabilidade e ponderação» para «servir o Vitória» e «defender os interesses do clube e dos vitorianos».

Júlio Vieira de Castro assegura apresentar «uma equipa forte, experiente e altamente preparada», com «vitorianismo, competência e sentido de missão».

Esta é a segunda vez que o associado vitoriano se vai candidatar à presidência do clube, depois de o ter feito em 2018.